Prográmese: fecha, hora y por dónde ver Once Caldas vs. Huracán por Copa Sudamericana

Este martes 12 de agosto se da inicio a los octavos de final de la Copa Sudamericana con series de ida y vuelta para definir a los ocho clasificados a cuartos. En esta instancia, dos equipos colombianos están en competencia y uno de ellos salta al campo de juego.

El primer equipo colombiano en disputar esta fase de eliminación directa es el Once Caldas, que recibe la visita de Huracán de Argentina.

El cuadro manizaleño obtuvo el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de superar a San Antonio Bulo Bulo en los ‘playoffs’ por un marcador global de 7-0.

Por su parte, Huracán dice presente entre los mejores 16 del torneo, tras finalizar primero del grupo C con 14 puntos, superando al América de Cali.

El duelo de ida de octavos de final entre Once Caldas y Huracán se disputará este martes 12 de agosto a las 5:00 p.m. (hora de Colombia). El compromiso se realizará en el estadio Palogrande y se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

El partido de vuelta se llevará cabo una semana después (martes 19 de agosto) para definir el clasificado y rival del ganador entre Independiente del Valle y Mushuc Runa en cuartos de final. El encuentro se realizará en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires y en el mismo horario.

Posibles formaciones:

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo García, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Huracán: Sebastián Meza; Nehuén Paz, Fabio Pereyra, César Ibáñez, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez, Agustín Urzi, Matías Tissera, Rodrigo Cabral y Juan Bisanz. DT: Frank Darío Kudelka.

