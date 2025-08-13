Extesorero del Ejército Nacional en Tunja fue condenado a 92 meses de prisión

Tunja

El Tribunal Superior Militar y Policial, condenaron en segunda instancia al sargento viceprimero del Ejército, Duberney Lerma Díaz, quien trabajó en la entidad como tesorero de la central administrativa contable en la ciudad de Tunja, al transferir ilegalmente más de 75 millones de pesos de la nómina de las Fuerzas Militares a su cuenta personal.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General Penal militar y Policial, el uniformado modificó el valor de la nómina y redireccionó los recursos a una cuenta persona. Ante esto, el militar respondió que los montos fueron alterados por deudas personales que tenían con él algunos suboficiales y oficiales, y que contaba con la aprobación de los mismos.

El Tribunal concluyó que la modificación se configura como delito por falsedad ideológica en documento público en concurso de peculado por apropiación, ya que determinó que el uniformado era consiente que se estaba aprovechando de su cargo para realizar dichas transacciones.

Es por esto, que en segunda instancia el Tribunal modificó la condena inicial que estaba por 142 meses de prisión y se fijó en 92 meses, además, se ordenó la separación del cargo para el sargento Lerma Díaz.