ITRC indagará posible irregularidad en contratación de Dian para chatarrización de carros

La W conoció que la Agencia ITRC abrió una indagación previa por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la DIAN para la chatarrización de los vehículos que decomisa por $ 6.400 millones de pesos en 2023.

La entidad indaga si le dieron el contrato a la UNIÓN TEMPORAL RYM sin tener RUT ni NIT y que, además, hubo irregularidades en el desempate.

Esta decisión la toma tras la denuncia que hizo UNIÓN TEMPORAL SCT MERL SAS, otro de los competidores por ese contrato, mencionando estas presuntas irregularidades.

Por ello, la ITRC pedirá pruebas y hará diligencias en la DIAN para determinar si efectivamente existen estas irregularidades y con esto consecuencias disciplinarias para los funcionarios.

La W consultó a la Dian durante la adjudicación del proceso por estas presuntas irregularidades, que también indagaba la Procuraduría, y señaló que hubo pluralidad de oferentes y que no hubo condiciones que eran imposibles de cumplir.

“En el lance 12 hubo uno válido por parte de la UNION TEMPORAL RYM con un porcentaje ofrecido del 215% sobre el precio de arranque ($560) y la manifestación del proponente UNIÓN TEMPORAL SCT MERL SAS de no hacer más lances, motivo por el cual se cerró la puja con el lance No. 12 correspondiente al porcentaje de mejoras anotado que equivale a $1.764 por kg de chatarra”, afirmó la Dian en ese momento.

