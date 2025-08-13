Gobernación del Valle demanda mayor acción ante de la UNP ante crisis de seguridad. Foto: Colprensa.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Líder social Manuel Rangel denunció falta de protección de UNP tras amenazas de muerte en La Guajira

El líder social, Manuel Rangel, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta desde La Guajira, hablando de las solicitudes de protección que ha hecho al tener amenazas en su contra.

“Ser líder social, ser líder defensor de derechos humanos es un gran reto en los territorios y uno siente la desconexión completa por parte de la institucionalidad al momento de unos solicitar la protección del Estado, hemos hecho en varias oportunidades el llamado a la Unidad Nacional de Protección”, denunció.

Lea también: “Desde enero han asesinado a 69 líderes sociales y se han registrado 22 masacres”: Defensoría

Según dijo, le entregaron un chaleco antibalas y un botón de pánico, pero no le asignaron más protección.

“Nunca me asignaron un hombre de protección, lo cual solicité en varias oportunidades, lo dejan en desventaja uno al momento de ejercer su liderazgo social donde ejercemos un proceso investigativo para denunciar todos esos movimientos corruptos que se presentan en el departamento, pero que también las mafias del narcotráfico que instrumentalizan a niños”, agregó.

Finalmente, destacó que recientemente fue amenazado por el Clan del Golfo precisamente por sus denuncias de utilización de menores de 14 años de la región, pero las autoridades de protección aún no entregan soluciones.

Escuche la entrevista completa en W Sin Carreta: