Perú reforzó medidas de seguridad en isla reclamada por Gustavo Petro

Según medios peruanos, las autoridades de ese país reforzaron las medidas de seguridad en el distrito de Santa Rosa de Loreto, tras la denuncia del presidente Gustavo Petro de que Perú está “copando” territorio colombiano y después de que el precandidato presidencial Daniel Quintero izara una bandera de Colombia en dicho territorio.

Aproximadamente 20 soldados del Ejército del Perú iniciaron la noche del pasado martes, 12 de agosto un patrullaje por las principales calles del distrito, el cual hace parte de la isla Chinería.

De acuerdo a lo reportado por los medios locales, la ciudadanía de Santa Rosa de Loreto ha apoyado el aumento de presencia militar y policial en la zona.

Tensión diplomática

La semana pasada, Petro afirmó que Perú se ha apropiado supuestamente de Santa Rosa, al argumentar que se ubica en una isla nueva que debería ser asignada a Colombia, mientras que Perú sostiene que Santa Rosa es parte de la isla Chinería que ya fue asignada bajo soberanía peruana mediante el tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países y la comisión de 1929 que repartió la islas fluviales de esa zona.

Este episodio diplomático se originó después de que las autoridades de Perú elevaron a la categoría de municipio a Santa Rosa, una población que desde sus inicios hace más de 50 años ha sido administrada por Perú y que hasta ahora era parte del municipio de Yavarí, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto, el más extenso del país.

Detrás de la acusación de Petro está la posibilidad de que el curso del Amazonas se desplace hacia el sur y deje al puerto fluvial de Leticia seco y taponado por la peruana isla Chinería, con su población Santa Rosa de Loreto.

