Prográmese: fecha, hora y por dónde ver PSG vs. Tottenham por la final de la Supercopa de Europa

PSG y Tottenham se enfrentan en la final de la Supercopa de Europa. Foto: EFE/ Getty Images.

La temporada 2025/26 del fútbol europeo está por comenzar en las principales ligas del viejo continente y dos equipos, campeones de las dos máximas competiciones continentales, lucharán por un nuevo título.

Este miércoles, 13 de agosto, París Saint Germain (PSG) y Tottenham Hotspur disputarán la final de la Supercopa de Europa. Los dos equipos se enfrentarán a un partido único con el objetivo de ganar este trofeo por primera vez en su historia.

PSG, el conjunto dirigido por el técnico español Luis Enrique, se ganó un lugar en la competición tras ganar la Champions League, torneo en el que goleó 5-0 al Inter en la final.

Por su parte, Tottenham obtuvo su boleto en el torneo, luego de coronarse campeón de la Europa League, en la que superó en la final 1-0 al Manchester United.

La final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham se realizará este miércoles 13 de agosto a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). El juego se llevará cabo en el Bluenergy Stadium y se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

La Supercopa de Europa es una competición que reúne al campeón de la Champions League y la Europa, y que se ha disputado en 49 ocasiones.

Con seis títulos, el Real Madrid es el equipo que más ha ganado la Supercopa de Europa, seguido de Barcelona y Milán, ambos con cinco.

Probables alineaciones:

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. DT: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Brennan Johnson, Rodrigo Betancur, Pape Sarr, João Palhinha, Mohamed Kudus; Richarlison. DT: Thomas Frank.

PSG vs. Tottenham Hotspur

Fecha: miércoles 13 de agosto.

miércoles 13 de agosto. Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia).

2:00 p.m. (hora de Colombia). Estadio: Bluenergy Stadium.

Bluenergy Stadium. Transmisión: ESPN y Disney +.

Escuche W Radio en vivo aquí: