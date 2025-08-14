Alcalde de Barranquilla exigió garantías de seguridad tras atentado a representante Triana

Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char se pronunció por el atentado violento del que fue víctima el congresista Julio César Triana en jurisdicción de La Plata, Huila.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su solidaridad con el representante a la Cámara del Partido Cambio Radical, tras el grave episodio que se registró este miércoles 13 de agosto, en el que el vehículo en el que se movilizaba fue atacado con armas de fuego.

Los hechos se generaron cuando el congresista iba de camino a Neiva, después de cumplir su agenda con comunidades.

En sus declaraciones, Char lamentó la situación y le pidió nuevamente al Gobierno nacional brindar “protección y seguridad a todos los colombianos”.

Asimismo, Char señaló que no se puede permitir que “el país regrese a las peores épocas de violencia”.

“Enviamos toda nuestra solidaridad a nuestro gran amigo y congresista Julio César Triana, quien lamentablemente fue víctima de un atentado. Gracias a Dios salió ileso y está con vida. Le pedimos una vez más al Gobierno Nacional que brinde protección y seguridad a todos los colombianos. No podemos permitir que el país regrese a las peores épocas de violencia. ¡Colombia entera clama paz!”, afirmó.