Andrea Mora es la nueva directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá

Este jueves se posesionó Andrea Mora Manrique como nueva directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá.

Mora es licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y maestrante en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Según la información brindada, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el sector público y educativo. Fue asistente de investigación en la Universidad de Bellas Artes de Zúrich, Suiza, en cooperación con el Ministerio de Cultura de Colombia. Así mismo, realizó varias asistencias de investigación con la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Colombia.

Andrea ha sido parte del equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación desde el año 2019, cuando comenzó haciendo parte del equipo de Pedagogía.

Luego, fue la coordinadora del equipo de Pedagogías de la Memoria. Sumado a esto, uno de esos productos emblemáticos es Guardianes de la Memoria, en el que se aborda la relación de la memoria, la infancia y la migración.

También la colección 1, 2, 3 por ti, que incluye casos de violaciones a derechos humanos en contra de liderazgos sociales que hacen parte de la Cartografía Bogotá, ciudad Memoria, explicados a niñas y niños.