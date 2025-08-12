Regiones

Con velatón, Cali rindió homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay

La ciudadanía exige que el crimen del senador y precandidato presidencial no quede impune.

Con velatón, Cali rindió homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay. Foto: W Radio.

Con velatón, Cali rindió homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay. Foto: W Radio.

Un grupo de ciudadanos en Cali, en su mayoría simpatizantes del Centro Democrático, se unió en oración para honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay, expresar su solidaridad con la familia y pedir justicia por su asesinato.

Le enviamos un mensaje de condolencia a la familia de Miguel, a sus seres queridos, un mensaje de gratitud, de mucho respeto por todo el trabajo que le dio país, el máximo sacrificio”, señaló Juan Fernando Murgueitio, concejal de Cali por el Centro Democrático.

Le puede interesar

El concejal exigió que se hable sin eufemismos, recordando que la muerte del senador y precandidato presidencial fue producto de un acto de violencia.

Miguel no se murió, a Miguel lo mataron, ante la impunidad rampante que vive este país, un país que no está ofreciendo garantías para ejercer la oposición”, agregó.

El llamado de quienes despiden a Uribe Turbay es a la justicia, advirtiendo que este es un caso que no puede quedar impune.

La impunidad no es la regla del juego, la impunidad trae más violencia, más muerte”, dijo Alejandra Cifuentes, militante del Centro Democrático.

Tanto la Alcaldía de Cali como la Gobernación del Valle del Cauca, decretaron tres días de duelo, izando las banderas a media asta como símbolo de luto y respeto por la memoria de Miguel Uribe Turbay.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad