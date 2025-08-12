Con velatón, Cali rindió homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay

Un grupo de ciudadanos en Cali, en su mayoría simpatizantes del Centro Democrático, se unió en oración para honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay, expresar su solidaridad con la familia y pedir justicia por su asesinato.

“Le enviamos un mensaje de condolencia a la familia de Miguel, a sus seres queridos, un mensaje de gratitud, de mucho respeto por todo el trabajo que le dio país, el máximo sacrificio”, señaló Juan Fernando Murgueitio, concejal de Cali por el Centro Democrático.

El concejal exigió que se hable sin eufemismos, recordando que la muerte del senador y precandidato presidencial fue producto de un acto de violencia.

“Miguel no se murió, a Miguel lo mataron, ante la impunidad rampante que vive este país, un país que no está ofreciendo garantías para ejercer la oposición”, agregó.

El llamado de quienes despiden a Uribe Turbay es a la justicia, advirtiendo que este es un caso que no puede quedar impune.

“La impunidad no es la regla del juego, la impunidad trae más violencia, más muerte”, dijo Alejandra Cifuentes, militante del Centro Democrático.

Tanto la Alcaldía de Cali como la Gobernación del Valle del Cauca, decretaron tres días de duelo, izando las banderas a media asta como símbolo de luto y respeto por la memoria de Miguel Uribe Turbay.

