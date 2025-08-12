Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza por la muerte de Miguel: María Claudia Tarazona

Quién es María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: Se casó en 2016 y tiene 4 hijos // Caracol Radio

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, entregó un conmovedor mensaje tras la muerte del senador del Centro Democrático luego de dos meses de haber sido víctima de un atentado en Bogotá.

“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo, lamentando la pérdida de Uribe Turbay.

No obstante, fue enfática en solicitad que no se tenga ningún acto de violencia en venganza por la muerte del también precandidato presidencial.

“Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo sólo debe haber amor en nuestros corazones”, dijo.

