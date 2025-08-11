Quién es la familia de Miguel Uribe: Su historia en política colombiana hace más de 47 años

Tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, confirmada este 11 de agosto, la familia Uribe Turbay una vez más es víctima de la violencia que vive Colombia desde hace décadas.

La historia política de la familia Uribe Turbay se remite a Julio César Turbay Ayala, quien fue presidente de la República de Colombia en el periodo entre 1978 y 1982.

Del matrimonio de Julio César Turbay y Nydia Quintero nacieron cuatro hijos, una de ellas Diana Turbay, madre de Miguel Uribe.

Turbay, quien era periodista, murió en medio del secuestro a manos del Cartel de Medellín, cometido en retaliación al Gobierno de Julio Cesar Turbay. A partir de la firma del tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia, se produjeron varias acciones terroristas por parte de grupos al margen de la ley que terminaron cobrando la vida de muchas personas, entre ellas la madre de Miguel Uribe.

Miguel Uribe, tras perder a su madre con tan solo cuatro años de edad, decidió seguir por la línea de su abuelo.

Su trayectoria en la política comienza en el año 2012, cuando fue elegido concejal de Bogotá, a sus 25 años, En el primer año en el cargo, fue elegido por los periodistas como concejal revelación y, posteriormente, en 2014, se convirtió en el presidente de este Cabildo Distrital al recibir 32 votos de los 45 votos disponibles.

En 2016, a los 30 años, fue elegido como secretario de Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, convirtiéndose en el funcionario de este cargo más joven de la historia de Bogotá.

En 2018 renunció al cargo de secretario de Gobierno para aspirar la Alcaldía de Bogotá en 2019 por el movimiento significativo de ciudadanos ‘Avancemos’, el cual contó con 400.000 firmas avaladas por la Registraduría.

El 5 de diciembre de 2021, Miguel Uribe Turbay fue la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático para ser elegido el 13 de marzo del 2022 bajo la premisa Primero Colombia, logrando ser el senador más votado en Colombia.

En la actualidad, Miguel Uribe Turbay era aspirante a la Presidencia de la República por el partido Centro Democrático.

