Actualidad

“Colombia es especial para mí”: Subsecretario de Estado de Estados Unidos

Esto dijo Christopher Landau, quien visitó Colombia para estar en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

Christopher Landau. Foto: Getty Images.

Christopher Landau. Foto: Getty Images.

Este miércoles, 13 de agosto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, compartió un momento profundamente personal durante su visita a Colombia.

Por primera vez en su vida, Landau visitó las tumbas de sus abuelos paternos en Bogotá, un país que describió como “muy especial” para él.

Colombia es un país muy especial para mí, porque recibió a mi padre cuando huyó de su Austria natal en 1938. Hoy, por primera vez en mi vida, visité las tumbas de mis abuelos en Bogotá. Como no tengo familia aquí, temo que nadie haya visitado las tumbas en años, pero estaban bien cuidadas. Día muy emotivo”, dijo Landau.

El subsecretario explicó que, aunque nunca conoció a su abuelo y apenas tuvo la oportunidad de ver a su abuela, fue una oportunidad personal inolvidable.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad