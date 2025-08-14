“Colombia es especial para mí”: Subsecretario de Estado de Estados Unidos

Este miércoles, 13 de agosto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, compartió un momento profundamente personal durante su visita a Colombia.

Por primera vez en su vida, Landau visitó las tumbas de sus abuelos paternos en Bogotá, un país que describió como “muy especial” para él.

“Colombia es un país muy especial para mí, porque recibió a mi padre cuando huyó de su Austria natal en 1938. Hoy, por primera vez en mi vida, visité las tumbas de mis abuelos en Bogotá. Como no tengo familia aquí, temo que nadie haya visitado las tumbas en años, pero estaban bien cuidadas. Día muy emotivo”, dijo Landau.

El subsecretario explicó que, aunque nunca conoció a su abuelo y apenas tuvo la oportunidad de ver a su abuela, fue una oportunidad personal inolvidable.

