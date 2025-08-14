Estudiantes derrotó 1-0 a Cerro Porteño en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. EFE/ Juan Pablo Pino / Juan Pablo Pino

El Estudiantes de La Plata argentino comenzó los octavos de final de la Copa Libertadores de América con una victoria a domicilio por 0-1 ante el Cerro Porteño paraguayo, con un gol anotado casi al final del partido disputado en el estadio General Pablo Rojas, conocido como ‘La Nueva Olla’, en Asunción.

Santiago Ascacibar marcó de penalti en el minuto 91 tras una falta contra Guido Carrillo cobrada por el juez chileno Piero Maza.

Cuando parecía que ambos equipos firmarían un empate, llegó el tanto como un balde de agua fría para castigar la falta de efectividad del Ciclón del Barrio Obrero, que en la última parte del duelo acechó la portería rival, pero sin la determinación necesaria para abrir el marcador.

Hasta el minuto 20, el partido se desarrolló en un ida y vuelta sin profundidad, al punto de que los porteros Alexis Martín, de Cerro, y Fernando Muslera, del ‘Pincha’, apenas intervinieron en el encuentro.

Sin embargo, en el minuto 22, el volante Arzanmendia sorprendió con un fuerte remate que Arias desvió apenas volando para dar un manotazo al balón dirigido a una escuadra de su portería.

En el 35, el colombiano Edwuin Cetre remató con fuerza por encima del travesaño y en el minuto 44 tocó para Cristian Medina y este a Ascacibar para otro remate peligroso que salió desviado.

Las verdaderas chances de abrir el marcador estuvieron en manos de los visitantes ante el conjunto dueño de casa, que en la primera mitad tuvo un par de llegadas sin la fuerza necesaria, como un remate de cabeza de Wilder Viera, que Muslera dominó sin problemas.

Del entretiempo, los técnicos Diego Martínez y Eduardo Domínguez salieron sin hacer cambios, pero Cerro Porteño apareció con más empuje en la búsqueda del gol.

En el 56, Juan Iturbe aprovechó un rebote en el área y remató con fuerza, pero algo desviado hacia el palo izquierdo.

El mismo Iturbe lanzó un tiro de esquina en el minuto 68 que cabeceó Jorge Morel hacia el piso que casi sorprende a Muslera.

Los dos equipos aumentaron las jugadas de riesgo sin encontrar la fórmula para abrir el marcador hasta la falta cometida contra Carrillo que cambió la historia de partido. El compromiso de vuelta se disputará el miércoles 20 de agosto.

