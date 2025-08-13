América de Cali perdió 1 - 2 ante Fluminense en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Fluminense se llevó este martes, 12 de agosto, todo el botín del estadio Pascual Guerrero de Cali al vencer por 1-2 a América en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que pudo tener un mejor desenlace para los brasileños.

‘Los Diablos Rojos’ le plantaron cara al ‘Flu’. Pero perdonar en el arranque a la formación sudamericana que llegó a las semifinales del Mundial de Clubes le costó muy caro porque a los 15 minutos ya perdía por 0-2 el partido ante su afición con dos fallos groseros que menguaron su ímpetu y fortalecieron al visitante.

Después de las oportunidades que dejaron pasar Sebastián Navarro y el peruano Luis Ramos, el equipo de Renato Gaúcho se montó en el marcador con un autogol de Candelo al minuto 7: un cabezazo que tomó desubicado al arquero Jorge Soto en un centro de Samuel Xavier cuando estaba lanzado al ataque.

La segunda anotación del Flu llegó en el minuto 15 con un remate potente del uruguayo Agustín Canobbio, quien olió el miedo en la defensa escarlata con el despeje defectuoso de Cristian Tovar y la indecisión de Jean Pestaña al momento de buscar el despeje.

Aunque los anfitriones trabajaron por sus chances en la primera parte con Cristian Barrios y Ramos, el visitante estuvo a la altura con las respuestas defensivas, mientras que Kevin Serna empezó a crecer y metió miedo con una cabalgada que Tovar cerró en el área.

Para el complemento, Everaldo desperdició el tercero de entrada con un cabezazo que por poco sentencia el partido tras el buen servicio de Serna, uno de los que más inquietó a Soto mientras sus compañeros no lograron abrirle grietas a un rival replegado, al que buscaron mover con el ingreso del delantero argentino Rodrigo Holgado y la velocidad de Barrios.

Rafael Carrascal sacó del sombrero un remate de media distancia y fue así que Jan Lucumí puso a volar al portero Fábio para evitar el descuento, en un juego que por momentos se alocó con poco tránsito y acciones, entre ellas otra de Canobbio con un remate que sacudió el travesaño.

Ya en el cierre del partido, imperó la lucha y solo Holgado consiguió destacar con una acción individual que no acabó en gol por la parada del arquero Fábio, pero no logró sostener el cero en tiempo de reposición cuando Barrios se iluminó para acortar la ventaja con su anotación al 93′ y darle mucha vida a los escarlatas.

América y Fluminense se volverán a ver las caras el martes 19 de agosto cuando se enfrenten en el Maracá, donde se definirá el rival del ganador de la llave entre Central Córdoba y Lanús.