Una investigación del Banco de Bogotá revela que la caja de la Nación alcanzó el mínimo histórico de $1.8 billones el 8 de agosto. Esto está lejos de lo habitual pues el mínimo para esta época del año es entre 37.9 billones de pesos y $ 13.5 billones de pesos.

El banco asegura que este movimiento se da en medio de las operaciones de Crédito Público del Ministerio de Hacienda “en las que ha sacrificado caja para acumular títulos de deuda pública, dólares y demás activos para sus operaciones de manejo de deuda”.

Y aunque agosto es el segundo mes de menor gastos diarios del Gobierno, los recursos disponibles cubren alrededor de dos días de operación.

Al respecto, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que esto es una alerta fiscal, pues esta cifra está muy por debajo de los niveles históricos (que han oscilado entre $ 20 y $ 25 billones).

“El Gobierno enfrenta el riesgo real de incumplir sus compromisos financieros cotidianos (desde sueldos y pensiones hasta proveedores de inversión pública, como ya ha sucedido en los últimos meses), lo que podría dinamitar la confianza en la gestión fiscal”, alertó el economista en su cuenta de X.

"El Gobierno enfrenta el riesgo real de incumplir sus compromisos financieros cotidianos (desde sueldos y pensiones hasta proveedores de inversión pública, como ya ha sucedido en los últimos meses), lo que podría dinamitar la confianza en la gestión fiscal", alertó el economista en su cuenta de X.

Por ello, asegura que la medida que debe tomar el Gobierno es recortar el gasto.

Entre tanto, el Gobierno compró su propia deuda en mercados internacionales y espera con esto ahorrar alrededor de 28 millones de dólares este año y 135 millones de dólares en 2026 por cuenta del pago de intereses de la deuda pública.

La caja de la Nación alcanzó el mínimo histórico de $1.8 billones el 8 de agosto: Banco de Bogotá.

