Medidas para el partido entre el Pereira y América de Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas

Luego de reunirse la Comisión de fútbol de cara al partido entre el Deportivo Pereira y el América de Cali, encuentro deportivo que se llevará a cabo el día de hoy, a las 6:00 de la tarde, se tomaron algunas medidas para los hinchas, tanto del equipo visitante, como del equipo pereirano.

Según el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, los hinchas del América solo pueden entrar con una camiseta alusiva al equipo en la tribuna norte, no se pueden entrar banderas, pólvora o cualquier otro elemento

Además, de acuerdo con lo definido por la comisión, se permitirá el ingreso de los hinchas del América solo hasta las 5:00 de la tarde, quienes deberán llevar en mano sus celulares con las boletas descargadas para agilizar el ingreso.

“Solo se permitirá el ingreso de hinchada visitante a la Tribuna Norte; el único elemento distintivo del equipo visitante será la camiseta, no se autoriza el ingreso ni de bufandas, trapos, carteles, instrumentos absolutamente nada; en ninguna otra tribuna será permitido el ingreso de dichos hinchas.

La apertura de puertas para el ingreso en general al estadio será a partir de las 2:30 de la tarde; por lo cual se hizo un llamado para que todos los hinchas tanto del Deportivo Pereira como del América, lleguen temprano al estadio y puedan hacer el ingreso sin ningún inconveniente.

Los miembros de la Comisión de Fútbol también hicieron un llamado en el sentido de no llevar elementos corto punzantes, no llevar correas, y al momento de estar en las filas para el ingreso, llevar sus zapatos en mano, evitar llevar mochilas porque tampoco se permitirá el ingreso.

Habrá Puesto de Mando Unificado desde las 2:00 de la tarde donde estarán pendientes de la seguridad del estadio. Hay que tener en cuenta que los cierres alrededor del estadio están programados desde la 1:00 de la tarde.