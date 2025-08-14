México anunció la detención de exdirector de Pemex en EE.UU. y afirmó que será deportado

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habla durante la sesión matutina en el Palacio Nacional el 12 de agosto de 2025 en la Ciudad de México. (Foto de Johana Remigio/ObturadorMX/Getty Images) / ObturadorMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que Estados Unidos detuvo al exdirector de Petroleros Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, quien contaba con una alerta migratoria desde noviembre de 2021.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria confirmó la detención de Treviño, aunque no dijo puntualmente su nombre, “va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México” por delitos relacionados con corrupción, sobornos, blanqueo de capitales y asociación delictuosa en el caso Odebrecht.

El exfuncionario, acusado de recibir 200.000 dólares en sobornos, contaba con una orden de la búsqueda y detención en más de 190 países.

El mexicano estaría involucrado en el caso Odebrecht, el cual consistió en sobornos millonarios a políticos, funcionarios y empresarios en al menos 14 países, que la constructora brasileña pagó durante aproximadamente 20 años para obtener contratos públicos y beneficios en proyectos de obra pública.

Treviño, quien dirigió la petrolera estatal de 2017 a 2018, en la última etapa de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), negó en 2021 todas las acusaciones y envió al juez una carta en la que alegó falta de seguridad jurídica para un juicio justo, por lo tanto, decidió irse a los Estados Unidos.

Sin dar demasiados detalles, la mandataria confirmó que existe una solicitud de extradición contra Treviño, quien está acusado de recibir sobornos “entre otras cosas”.

La presidenta mexicana resaltó el papel de Estados Unidos en esta operación y pidió al país “hacer su parte” en la lucha contra las drogas y la incautación de armas en territorio estadounidense.

