Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden por vincularla con Jeffrey Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, amenazó con demandar a Hunter Biden, uno de los hijos del expresidente Joe Biden, si no retira las afirmaciones en las que la vincula con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El hijo de Biden afirmó en una entrevista hace unas semanas que Epstein, acusado de pederastia, fue el que presentó a Melania y a su esposo, el presidente Donald Trump, y sugirió que entre entre ellos existía una conexión “amplia y profunda”.

El equipo jurídico de la primera dama aseguró que estos comentarios eran falsos y los tildó de “difamatorios, denigrantes e incendiarios”, según reportes de la cadena Fox News, que tuvo acceso a la carta que el abogado de Melania envió al equipo legal de Biden, la semana pasada, y que EFE pudo comprobar.

En ella, la exmodelo de origen esloveno le exige que “publique inmediatamente una rectificación completa y justa del video y de todas y cada una de las declaraciones falsas, difamatorias, despectivas, engañosas e incendiarias de una manera tan visible como se publicaron originalmente”.

Además también pide una disculpa pública de Hunter Biden.

En la carta enviada por el letrado de la primera dama, Alejandro Brito, se avisa a Hunter Biden que en el caso de que no cumpla con las exigencias “antes del 7 de agosto a las 5 de la tarde” (un día después de enviar la carta) “no tendrá otra alternativa” que imponer una demanda por 1.000 millones de dólares por daños y perjuicios.

De momento no hay reportes de que los abogados de la primera dama hayan procedido con la demanda.

Por su parte, Hunter Biden, advirtió que no se disculpará. “Que le den, eso no va a pasar”, aseguró este jueves a una televisora local.

“Si quieren sentarse a declarar y aclarar la naturaleza de la relación entre Jeffrey Epstein, si el presidente y la primera dama quieren hacerlo, y todos los socios conocidos que les rodeaban en el momento en que se conocieron. Estaré más que encantado de proporcionarles la plataforma para que puedan hacerlo”, dijo.

En las últimas semanas ha aumentado la presión para que la Administración de Donald Trump haga pública toda la información relacionada con el caso, especialmente después de que el Departamento de Justicia concluyera oficialmente que no existe una supuesta lista de clientes de Epstein que implicara a figuras famosas o poderosas.

Trump y Epstein mantuvieron una relación de amistad durante la década de 1990 y principios del 2000. Según el diario The Wall Street Journal, el republicano envió en 2003 una carta de felicitación a Epstein por su 50 cumpleaños con un dibujo de una mujer desnuda, algo que el actual presidente ha negado.

