MinSalud inicia vacunación piloto contra el Virus Respiratorio Sincitial para gestantes

El Ministerio de Salud y Protección Social dio inicio a un plan piloto de vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), dirigido a gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo en todo el departamento de Chocó y en los municipios de Riohacha, Uribia, Maicao y Manaure, en La Guajira.

La estrategia, que se implementa a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), busca una cobertura del 95% en la población objetivo, con el fin de disminuir los casos graves y la mortalidad infantil asociados a esta enfermedad.

La vacuna seleccionada es RSVpreF (Abrysvo®), recientemente precalificada por la Organización Mundial de la Salud para su uso en mujeres embarazadas. Estudios clínicos han mostrado que puede reducir en un 81,8 % las infecciones respiratorias graves en lactantes hasta los tres meses de edad y en un 69,4 % hasta los seis meses.

El VSR es una de las principales causas de hospitalización por infecciones respiratorias en menores de seis meses, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad sanitaria. Por ello, el plan prioriza áreas con mayores riesgos en salud materno-infantil.

La iniciativa también busca aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la reducción de la mortalidad neonatal y en menores de cinco años. Su ejecución contará con el apoyo de las autoridades locales, las EPS, las IPS y la vigilancia del INVIMA.