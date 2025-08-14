Rusia y Ucrania realizaron un nuevo canje de 84 prisioneros de cada bando

Rusia y Ucrania efectuaron este jueves un nuevo canje de prisioneros en el marco del cual intercambiaron a 84 personas de cada bando, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

“El 14 de agosto, 84 militares rusos regresaron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se les entregaron 84 prisioneros de guerra de las fuerzas ucranianas”, señala el parte castrense.

“Los Emiratos Árabes Unidos realizaron labores de mediación humanitaria durante el regreso de los militares rusos del cautiverio”, añadió el comunicado.

En junio y julio, Rusia y Ucrania llevaron a cabo ocho canjes de prisioneros en el marco de los acuerdos alcanzados el 2 de junio en Estambul.

El Kremlin había vinculado previamente la celebración de una nueva ronda de negociaciones directas entre Moscú y Kiev al fin de los canjes acordados anteriormente.

El nuevo intercambio tiene lugar a un día de la cumbre en Alaska entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en la que el fin de los combates en Ucrania será el principal tema de la agenda.

