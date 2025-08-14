¿Todas las especies de serpiente son venenosas? Esto dice la ciencia

A lo largo del mundo entero, y a través de la constante evolución de la vida que habita en la Tierra, se han desarrollado diferentes especies que la ciencia ha clasificado en categorías tales como mamíferos, reptiles, anfibios, y yendo más lejos, habitantes de los ecosistemas aéreos, terrestres y marítimos.

Sin embargo, para la supervivencia dentro de esos ecosistemas hay animales que han desarrollado diversos métodos de defensa, entre estos el veneno.

Así, logran evitar a sus depredadores y también, casar a sus presas para alimentarse y subsistir.

Estos animales pueden llegar a convertirse de consideración médica por su capacidad tóxica del veneno que pueden inyectar al ser humano.

Ahora, aparte de las arañas, otro de los animales que son muy reconocidas a la hora de hablar de veneno son las serpientes, y en la sociedad ha surgido la duda de si toda especie de este tipo de reptil.

¿Todas las serpientes son venenosas?

Pues bien, para encontrar la respuesta a esta coyuntura biológica, nos remitimos a la reconocida revista de ciencia e historia National Geographic.

La revista, en su página web, puntualiza que, en efecto, no todas las serpientes son venenosas, por lo que identificar las que sí y las que no “es una tarea difícil”.

“En general, observar la forma de la cabeza de la serpiente y otros detalles anatómicos es una de las características que ayudan a distinguir las serpientes venenosas", dice NatGeo.

La publicación ejemplifica que "las serpientes venenosas suelen tener hábitos nocturnos, aunque también pueden verse durante el día".

Sin embargo, hay especies que, de por sí, no tienen veneno y usan otros métodos para cazar o defenderse de depredadores. Es el caso de las boas constrictor, serpientes que no son venenosas y usan la constricción para suplir lo anterior mencionado.

Entonces, ¿qué diferencia a una serpiente no venenosa de una que sí lo es?

NatGeo explica en su web que las siguientes son algunas características que, por lo general, se repiten en las serpientes que sí son venenosas.

Las escamas de las serpientes venenosas son alargadas, puntiagudas y provocan una sensación áspera al tacto;

son alargadas, puntiagudas y provocan una sensación áspera al tacto; Las serpientes venenosas tienen la cabeza triangular, bien separada del cuerpo (a excepción de las serpientes coral);

bien separada del cuerpo (a excepción de las serpientes coral); Los ojos de las serpientes venenosas tienen una pupila hendida verticalmente.

La misma revista explica que estos animales al tener características de diferenciación complejas, es preferible no manipularlas en general, para así evitar algún tipo de accidente.

En esa línea, también dicen que en el caso de ser venenosas, son serpientes de consideración médica, por lo tanto, es "esencial buscar ayuda médica inmediata en caso de accidente con una serpiente“.

Recomiendan, además, que en caso de ser mordido, sería bueno llevar algo que pueda darle a los profesionales de la salud una idea de cuál es la serpiente y que, de este modo, puedan llevar a cabo un tratamiento más eficaz. Ese algo puede ser una foto, una descripción verbal detalla o, incluso, la misma serpiente.

Vea un video de una médica explicando las diferencias: