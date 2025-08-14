Weinstein será juzgado por tercera vez en Nueva York tras anularse el juicio por violación

El ex productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein comparece en el tribunal penal de Manhattan, el 13 de agosto de 2025. (Foto de STEVEN HIRSCH/POOL/AFP vía Getty Images) / STEVEN HIRSCH

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein será juzgado por tercera vez en Nueva York por el caso de agresión sexual a la actriz Jessica Mann, juicio que tendrá lugar este año en fecha aún no especificada, según indicó este miércoles 13 de agosto el juez Curtis Farber.

Hace dos meses, el juez Farber del Tribunal Supremo del estado de Nueva York declaró nulo el juicio por violación en tercer grado que enfrentaba en dicha ciudad el cofundador del estudio Miramax en relación con la denuncia de Mann, después de que el presidente del jurado reportara amenazas físicas por parte de otro de los miembros del panel.

No obstante, este fallo no invalidó el veredicto del mismo jurado, que halló a Weinstein culpable de agredir sexualmente a la asistente de producción Miriam Haley en 2006, un delito por el que ya fue declarado culpable por el jurado el pasado 11 de junio y que podría acarrearle hasta 25 años de cárcel.

El productor de ‘Pulp Fiction’, de 73 años, que hoy apareció en la corte en silla de ruedas, con un rostro pálido y un traje de chaqueta azul marino, se ha declarado en ocasiones anteriores no culpable de todos los cargos.

A la salida de la audiencia, el polémico abogado de Weinstein, Arthur Aidala, dijo a la prensa a que su cliente no piensa declararse culpable de la agresión sexual a Jessica Mann.

Con respecto al estado de salud de Weinstein, su abogado destacó que “no es nada bueno” y que su médico de cabecera dijo que las posibilidades de supervivencia de su cliente “a largo plazo son muy bajas”.

En ese sentido, dijo que sus tratamientos, para “cáncer, cardiopatías, diabetes y todo tipo de problemas de espalda”, serían más fácil si el exproductor no estuviera detenido en Rikers Island.

