Donald Trump quiere reunión de tres partes con Putin y Zelenski “casi inmediatamente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 13 de agosto que quiere organizar una segunda reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, poco después de la cumbre del viernes en Alaska, esta vez con la participación del dirigente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Se pueden conseguir grandes cosas en la primera reunión, será una reunión muy importante, pero prepara el terreno para una segunda reunión”, declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa.

Trump prevé reunirse con Putin el viernes en una base militar estadounidense en Alaska para intentar encontrar una solución a la guerra que Moscú libra en Ucrania desde hace más de tres años.

“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápidamente”, declaró a periodistas.

“Me gustaría tenerla casi inmediatamente, y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si quieren que yo esté presente”, añadió.

Sin embargo, el presidente estadounidense declaró que se podría cancelar la reunión, dependiendo del resultado de su encuentro con Putin el viernes.

“Si considero que no es apropiado celebrarla porque no hemos obtenido las respuestas necesarias, entonces no habrá una segunda reunión”, declaró.

También advirtió que Rusia se enfrentaría a “consecuencias muy graves” si no acepta poner fin a la guerra. No entró en detalles.

El presidente también declaró que tuvo una “muy buena llamada” telefónica con dirigentes europeos, incluido Zelenski, para hablar de la cumbre del viernes.

