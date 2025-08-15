Aprehenden a tres menores por crimen contra dos adultos mayores en Barranquilla

Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la aprehensión de tres menores de edad por el crimen de los dos adultos mayores de 88 y 80 años, asesinados en medio de un hurto al interior de su vivienda en el barrio Altos de Riomar norte de Barranquilla.

Se trata de los dos médicos de 88 y 80 años, Roberto Vásquez Camargo y su esposa, Porfiria Isabel Escorcia, quienes fueron asesinados en medio de un hurto el pasado mes de junio de 2025.

Los ahora procesados, dos menores de 17 años y uno de 15 años, fueron detenidos por orden judicial en el suroriente de la ciudad.

Según las autoridades, las víctimas fueron atacadas con objetos contundentes mientras dormían.

“La aprehensión de los presuntos responsables se llevó a cabo en el barrio Rebolo, sector de Aguas Mansas, al suroriente de Barranquilla, gracias a un trabajo investigativo minucioso adelantado durante más de dos meses por parte de unidades especializadas de investigación criminal de la Policía Nacional”, señaló la Policía.

De acuerdo con el informe oficial, durante la investigación se analizaron más de 60 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, se realizaron entrevistas a testigos, retratos hablados, reconocimientos en álbum fotográfico y se recolectaron importantes elementos materiales probatorios que permitieron esclarecer los hechos y vincular a los menores en calidad de responsables.

“La principal hipótesis indica que los adolescentes ingresaron a la vivienda de las víctimas con fines de hurto y, al ser sorprendidos o para evitar ser identificados, habrían cometido el crimen mientras los adultos mayores dormían”, detalló la institución.

Finalmente, se conoció que, uno de los aprehendidos contaba con antecedentes criminales por el delito de hurto.