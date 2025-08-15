Capturan a alias ‘Omar’, presunto sicario del Clan del Golfo en departamentos de Córdoba y Sucre. Foto: Ejército.

Montería

Tropas del Gaula Militar Sinú, bajo el mando operacional de la Décima Primera Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un presunto integrante del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, conocido con el alias de ‘Omar’. La acción conjunta se adelantó en el municipio de Sahagún, Córdoba.

“Según la información de inteligencia, alias ‘Omar’ contaría con una trayectoria delictiva de aproximadamente 8 años y haría parte del componente criminal focalizado de la subestructura Javier Yepes Cantero. Mencionado individuo fungía como sicario y delinquía en la Sabana de Córdoba y Sucre”, se precisó por parte del Ejército Nacional.

Por lo expuesto, el hombre es procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y homicidio agravado.

De acuerdo con las autoridades, con esta captura se lograría “afectar de forma contundente a este grupo al margen de la ley que delinque en el departamento de Córdoba, buscando mantener la seguridad y proteger a las comunidades de la región”.