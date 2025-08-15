Corte Suprema autoriza extradición de Marco Di Nunzio, falso heredero de Silvio Berlusconi

La W conoció que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó en las últimas horas la extradición del ciudadano italiano Marco Di Nunzio a ese país, en donde es requerido por cuenta de la documentación falsa con la cual buscaba hacerse pasar como heredero de Silvio Berlusconi, falsificando firmas, placas diplomáticas, entre otros elementos.

Los magistrados en decisión unánime consideraron que se presentaron sucintamente los hechos y se acreditaron las conductas por las que se le pide en extradición, en vista de que presentó por ejemplo, presuntamente, un testamento falso en Italia para reclamar propiedad del fallecido magnate y ex primer ministro.

Cabe recordar que Di Nunzio fue detenido el 22 de mayo del presente año en la ciudad de Cartagena, debido a que era investigado por porte de documentos falsos en Colombia. Di Nunzio llegó al país y en 2018 solicitó nacionalidad colombiana bajo el nombre de Marco Di Sierra.

“Las peticiones las sustentó con certificaciones que supuestamente acreditaban que su mamá era colombiana, entre otros papeles. Al corroborar la información se estableció que la documentación no era auténtica” señaló en su momento en la Fiscalía.

En vista de los delitos contra el código penal colombiano, tras la compulsa que profirió la Fiscalía, un juez impuso medida de aseguramiento contra el ciudadano italiano.

Además, W Radio también conoció que la Sala Penal compulsó copias ante la Fiscalía en contra del señalado Marco Di Nunzio, debido a que aportó documentación falsa en la que aseguraba que no era requerido judicialmente por la nación italiana, ante lo cual la Corte ofició y evidentemente sí tiene procesos abiertos que son los que motivan la extradición.

De hecho, durante el trámite, interpuso de forma excesiva solicitudes de Habeas Corpus y tutelas con las que buscaba tumbar el proceso de extradición a Europa.

