Investigan el secuestro de reconocida médica en Sevilla, Valle del Cauca

Durante los hechos también fueron secuestrados dos menores de edad, hijos de la mujer, pero posteriormente fueron liberados.

Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

Daniela Hernández, una reconocida médica en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, fue secuestrada este jueves 14 de agosto cuando recogía a sus hijos en el colegio.

De acuerdo a información preliminar, la mujer y los dos menores de edad fueron interceptados por los delincuentes que los obligaron a subir a dos vehículos, en los que se los llevaron hacia zona rural del municipio. Más tarde, se confirmó que los niños fueron dejados en libertad.

“En las imágenes que logramos conocer se logra observar que son niños que no superan una máxima edad de 10, 12 años, otro muy pequeño”, detalló John Osorio, personero de Sevilla.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué grupo criminal estaría detrás del crimen. Las primeras hipótesis apuntan a que el hecho correspondería a un secuestro extorsivo.

