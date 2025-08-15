Límite de días hábiles que tiene una EPS para pagar incapacidad en Colombia

Cuando se tiene un accidente laboral o se sufre una enfermedad, el empleado está en su derecho de asistir a un médico para determinar si requiere o no una incapacidad, documento que se otorga para que el ciudadano pueda recuperarse o asistir a los tratamientos médicos establecidos en los que necesita “un descanso físico que le impide trabajar”, explica el Ministerio de Justicia y del Derecho.

En Colombia existen diferentes tipos de incapacidades, donde cada una determina un plazo de tiempo y el motivo por el que se otorga; estas deben ser radicadas ante la entidad competente para el reconocimiento del pago por parte de la ARL o EPS, según sea el caso.

Le puede interesar:Nueva EPS trasladará atención de 2.324 afiliados con VIH en Bogotá

A diario surgen un gran número de inquietudes en relación con límite de tiempos y pagos en relación con la EPS, en W Radio le contamos el límite de días hábiles que tiene su EPS para pagarle su incapacidad.

¿Máximo de días hábiles que tiene una EPS para pagar una incapacidad en Colombia?

Según el concepto 079881 de 2023 del Departamento Administrativo de Función Pública, en su artículo 24 “El pago de estas prestaciones económicas al aportante será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante”.

De esta manera, el parágrafo dos del mismo artículo, le informa que, efectivamente, las EPS cuentan con un plazo de 15 días hábiles para liquidar la incapacidad y cinco días hábiles más para reconocerla.

Escuche W Radio en vivo: