MinEducación descartó la estatización de la Uniautónoma de Barranquilla

El ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió a las versiones que se han elevado y que apuntan a una supuesta estatización de la Universidad Autónoma del Caribe, ubicada en Barranquilla.

Ante la información, el jefe de la cartera indicó que dicha medida no está en la agenda del ministerio y que la acción no tiene ningún eco al interior del mismo.

Por otro lado, recordó que la institución educativa se encuentra intervenida y que ha venido cumpliendo con algunas de las medidas.

En ese sentido, mencionó que el ministerio de Educación Nacional viene haciendo los seguimientos correspondientes.

Adicionalmente, indicó que, independientemente de quien administre el alma mater, se deben cumplir los planes de acción en la institución.

En lo que tiene que ver con la Universidad del Atlántico, Rojas aseguró que el ministerio de Educación aplicará una vigilancia permanente sobre el proceso electoral al interior del centro académico.

Explicó que, desde la cartera, se ha tenido una posición de defensa de las democracias universitarias y “de defensa de las expresiones de los estamentos en todos los escenarios de elección popular con la más absoluta transparencia”.

Finalmente, señaló que es el deber del ministerio garantizar dicho proceso y recordó que no comparten las pretensiones de reelección.

