Contraloría alertó que PAE en Buenaventura lleva una semana sin funcionar
El ente de control evidenció que la suspensión obedece a la falta de recursos para el suministro de los alimentos en el tiempo que resta del calendario escolar.
El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, alertó que hace una semana está suspendido el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Buenaventura, perjudicando a más de 40.000 niños, niñas y adolescentes que no están recibiendo la alimentación en su colegio.
El ente de control evidenció que la suspensión obedece a la falta de recursos para el suministro de los alimentos en el tiempo que resta del calendario escolar.
“La Contraloría General hace un llamado urgente al Ministerio de Educación Nacional, a la Unidad Especial Administrativa de Alimentación Escolar y a la Alcaldía Distrital, para que, de manera coordinada, logren superar los problemas técnicos y presupuestales que afronta el Programa”, aseguró el ente de control.
Entre tanto, la Contraloría estima que aunque fueron asignados cerca de $30 mil millones para 2025 y faltan cerca de $13 mil millones para garantizar la operación en los 70 días que restan del calendario escolar.
- Le puede interesar: Cerca de 155.000 estudiantes se quedarían sin PAE a partir del 15 de mayo en Córdoba
Según dijo el Contralor, el ministro de Educación atendió el llamado y se comprometió a revisar la situación para actuar con prontitud.