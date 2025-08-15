¿Qué se necesita para entrar a Lituania siendo colombiano? Documentos y dinero

Con la llegada de la estación de verano en los países europeos, Lituania es un destino de gran interés para los colombianos, pues se ha convertido en una opción aún más accesible gracias a la exención de visa para estancias turísticas. Esta medida permite visitar diversas ciudades del país.

Sin embargo, es importante que los viajeros estén debidamente informados sobre las condiciones de ingreso y las recomendaciones vigentes, a fin de evitar contratiempos.

Aunque la eliminación del requisito de visa representa un avance significativo, las autoridades migratorias de Lituania mantienen la facultad de solicitar documentos que respalden la legalidad del viaje.

¿Qué documentos necesita para viajar a Lituania?

De acuerdo la página de la Cancillería de Colombia y agencias de viaje, estos son los requisitos que todo colombiano interesado en visitar el país europeo deberá tener:

Pasaporte colombiano válido (con fecha de vencimiento superior a tres meses después de la finalización de su estadía en Polonia o en cualquier otro país Schengen).

válido (con fecha de vencimiento superior a tres meses después de la finalización de su estadía en Polonia o en cualquier otro país Schengen). Tiquetes aéreos de ida y regreso a Colombia con una duración máxima de 90 días de permanencia autorizados en el territorio lituano.

a Colombia con una duración máxima de 90 días de permanencia autorizados en el territorio lituano. Documentos que demuestren el alojamiento durante su estadía en el país europeo.

Deberá demostrar que tiene la capacidad de solvencia económica para costear su viaje, alrededor de 50 a 100 dólares diarios.

para costear su viaje, alrededor de 50 a 100 dólares diarios. Seguro médico, pues es importante en casos de accidente o emergencia (recomendado, pero no obligatorio).

Si su viaje va a ser mayor a 90 días, deberá tramitar una visa Schengen que autorice su viaje y permanencia legal.

Tenga presente que Lituania no tiene representación como embajada en Colombia, pero de acuerdo con la página de Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) sí cuenta con un consulado honorario, en el que le podrán brindar información sobre su visado. Esta entidad está ubicada en Bogotá, Colombia, en la Carrera 9 # 74 – 08, Of.805.

¿Por qué no se necesita visa para visitar Lituania?

El 2 de diciembre del 2015 Colombia firmó un acuerdo que le permite viajar a los países pertenecientes a la lista Schengen sin la necesidad de obtener una visa cuando el motivo del viaje es de turismo durante máximo 90 días.

Este acuerdo le permite a los ciudadanos colombianos realizar viajes de corta duración con los motivos de turismo, visitas familiares, asistencia a eventos culturales o deportivos, reuniones de negocios, cubrimiento periodísticos, tratamientos médicos y estudios de corta duración.

Tenga en cuenta que los 90 días cuentan desde el día de ingreso hasta el día de salida de los países que hacen parte del Acuerdo. El tiempo de permanencia en Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumanía no cuenta para estos efectos.

¿Qué países pertenecen a la lista Schengen?

