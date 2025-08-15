Saldo de Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es el más bajo de los últimos 4 años

Según lo informado por la primera compañía del país, entre enero de 2022 y junio de 2025, ha recibido por parte del Gobierno el pago oportuno de $72,8 billones de pesos correspondientes a los saldos generados en el Fondo de estabilización de precios de los combustibles durante los años 2021 a 2024.

Señala la empresa que, “Ecopetrol reconoce al Gobierno Nacional el esfuerzo por pagar los saldos de la cuenta del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), generados por factores externos relacionados con el comportamiento del mercado internacional de gasolina y diésel y el marco normativo establecido desde la creación del FEPC, mediante la Ley 1151 de 2007.“.

Por otra parte, dijo que entre los años 2021 y 2022, el FEPC enfrentó déficits originados por la diferencia entre los precios internacionales “—que subieron por la recuperación económica pospandemia, el conflicto Rusia-Ucrania y la depreciación del peso— y los precios locales”.

Señala además que a junio de este año, el saldo del Gobierno estaba en 2,5 billones de pesos, según la compañía, el nivel más bajo de los últimos 4 años.