Estos son los 3 idiomas que más se hablan en el mundo, después del inglés: ¿Español en la lista?

Cada nación, ciudad, pueblo o comunidad conserva distintas características que los hacen únicos, sea en su cultura, gastronomía, tradiciones o idioma, que usan para comunicarse con nativos y extranjeros. Teniendo esto en cuenta, el Gobierno de México estima que en la actualidad se habla alrededor de 7.000 lenguas, de las que, “solo 28 son habladas por más de 50 millones de personas y, al menos, un 43 % está en peligro de desaparecer”.

Dentro de los idiomas más populares que se aprenden actualmente está el inglés, en el cual se estima cuenta con más de 1.400 millones de hablantes nativos y extranjeros que lo aprendieron, de acuerdo con datos entregados por el portal alemán ‘Statista’; sin embargo, esta cifra continúa en ascenso porque son cada vez más las personas interesadas en la lengua.

No obstante, algunos hispanohablantes les resulta difícil o complicado el inglés, sobre todo por la pronunciación, es por ello que diferentes academias de lenguas han recomendado los idiomas más fáciles que se pueden aprender por su parecido con las lenguas romances, “procedentes del latín vulgar” al que pertenece el español actual, explica INESEM Business School.

¿Cuáles son los idiomas más hablados en el mundo?

Estudios del portal Ethnologue dieron a conocer el listado de los idiomas más hablados del mundo, iniciando por el inglés, que es el principal. A continuación, puede conocer los otros tres idiomas más usados por la población:

Chino mandarín.

Hindi.

Español.

Es importante destacar que el inglés y el chino mandarín son los únicos idiomas del mundo hablados por más de 1,200,000,000 personas como primera o segunda lengua.

A estos les siguen el hindi y el español, que son usados por casi 600,000,000 habitantes.

¿Cuáles son los idiomas más fáciles de aprender si se habla español?

De acuerdo con ‘Berlitz’, página de idiomas, la lista de lenguas más fáciles de aprender para un hispanohablante es encabezada por el italiano porque “su vocabulario y gramática guardan grandes similitudes con el español”; además, la pronunciación resulta demasiado sencilla y sus términos son fácilmente reconocibles.

En segunda posición se encuentra el portugués, “otra lengua romance que comparte profundas raíces históricas con el español”, agrega la entidad; por lo tanto, estas lenguas son mutuamente inteligibles, haciendo que los hispanohablantes tengan “ventaja para aprender portugués”. Ahora bien, al igual que el español, las letras de este idioma sonarían casi siempre como se escriben y sus reglas de acentuación no serían muy complicadas, de acuerdo con lo indicado por ‘Santander Smart Bank’.

Seguido a estos dos, está para sorpresa de muchos el francés, debido a que tanto el vocabulario como la gramática “son muy similares a los del español por sus orígenes romances comunes”, sugiere ‘Berlitz’; sin embargo, la pronunciación puede ser difícil a raíz de los sonidos nasales propios del idioma.

¿Por qué el inglés es el idioma dominante en el mundo?

Existen diversas razones que hacen que el inglés sea el idioma dominante por el momento; en ese sentido, la escuela ‘EF Education First’ indica que la mayoría de personas hablan esta lengua porque es usada en el ámbito de los negocios para cerrar tratos o acuerdos internacionales. Asimismo, es considerada como una de las más fáciles de aprender debido a que su “vocabulario es sencillo de entender”, al igual que su gramática; además, algunas palabras se relacionan con otros idiomas.

De igual manera, se volvió universal porque la mayoría de las películas o series son grabadas originalmente en inglés, a pesar de que sean dobladas a otros idiomas.