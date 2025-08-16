Llameros estarían presionando a turistas para que se tomen fotos con llamas en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá a través de la Oficina de Turismo alertó que, en las últimas horas en el Parque Santander, en pleno corazón de la ciudad, se evidenció que llameros estaban presionando a un grupo de turistas e intimidándolos para que pagaran una suma de dinero por tomarse fotos obligadas con las llamas.

“La experiencia del turista debe estar dentro de elementos de ética, cordialidad y de cumplimiento de todas las normas propias de la ciudad”, dijo director de Turismo Bogotá, Andrés Santamaría.

Así mismo, el uso de este tipo de animales está totalmente prohibido en la ciudad.

“Esta es una ciudad que quiere un turismo responsable, sostenible, pero sobre todo un turismo que respeta a los turistas, que cuando vengan a las ciudades se sientan seguros y queden con la imagen de querer volver a nuestra gran ciudad”, agregó Santamaría.

Cabe recordar que, el pasado mes de julio, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que, ante las múltiples denuncias sobre el uso de las llamas como fin turístico en Bogotá, iniciaría el censo para identificar el estado de estos animales en la ciudad, hacer su reemplazo como atractivo y así también ayudar a las familias que viven de este trabajo.

