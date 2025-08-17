Juan Sebastián Muñoz ganó su primer LIV Golf e hizo historia en Indianápolis

Juan Sebastián Muñoz, de 32 años, consiguió su primer LIV Golf en Indianápolis, el logro más importante de su trayectoria deportiva hasta ahora.

Tras igualar en -22, el desempate se jugó en el hoyo 18. Muñoz cerró con birdie luego de que Rahm estuviera a punto de vencerlo cuando casi emboca su segundo tiro desde afuera del green.

Posteriormente, Rahm erró el putt para un birdie y Juan Sebastián Muñoz logró meter la bola consiguiendo así el título.

Tras la obtención del LIV Golf, Muñoz obtuvo una bolsa de cuatro millones de dólares, la más alta para un deportista colombiano en toda la historia y logró ubicarse en la cuarta casilla de la clasificación general.