Ejército destruyó laboratorio de cocaína del GAO Conquistadores de la Sierra Nevada

En la vereda Caño Seco, jurisdicción de San Alberto, Cesar, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, presuntamente perteneciente al grupo armado organizado (GAO) Conquistadores de la Sierra Nevada.

En la acción fueron hallados más de 560 kilos de clorhidrato de cocaína y 170 kilos de pasta base, así como 2486 galones de insumos líquidos y 450 kilos de insumos sólidos, lo que constituye un contundente golpe a la capacidad de producción y comercialización de estupefacientes de este grupo delictivo.

Así se evitó la distribución mensual de cerca de dos millones de dosis de droga, afectando significativamente las finanzas del narcotráfico con pérdidas superiores a los 3400 millones de pesos, recursos que nutrían la estructura delictiva.