Ejército incautó tres toneladas de marihuana en vías entre el Huila y Caquetá

Esta operación se produjo en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, gracias a información de inteligencia proporcionada por el Comando Especial Estratégico Conjunto (COEEJ) y a la acción decidida de las tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 12, unidad militar orgánica de la Décima Segunda Brigada de la Sexta División.

La operación permitió obtener de manera simultánea dos resultados de alto impacto. El primero se registró sobre el eje vial que comunica al departamento del Huila con el Caquetá, donde fue interceptado un furgón cargado con paquetes rectangulares de marihuana.

El segundo se produjo en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional N.° 20, en el tramo Florencia – El Pórtico (Caquetá), donde las tropas verificaron un camión que también transportaba un significativo cargamento del narcótico.

En total, la operación permitió la incautación de aproximadamente 2,5 toneladas de marihuana listas para su comercialización. Durante el procedimiento fueron capturados dos sujetos que se movilizaban en los automotores y que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, serían integrantes del GAO-r Dagoberto Ramos Ortiz del Bloque Occidental Jacobo Arenas, facción Iván Mordisco.

De manera adicional, uno de los capturados intentó sobornar a los soldados con la suma de 100 millones de pesos para permitir el tránsito del cargamento. La oferta fue rechazada de inmediato, demostrando la firmeza, integridad y compromiso de los uniformados en el cumplimiento de su deber constitucional.