Ejército respondió a investigación de la Procuraduría por incidente con la senadora Aida Quilcué

El Ejército reaccionó a la investigación disciplinaria en razón a los hechos ocurridos el día 15 de agosto con la senadora Quilcué en vías del Huila.

Aida Quilcué | Foto: Colprensa

Aida Quilcué | Foto: Colprensa / CAMILA DIAZ

El Ejército reaccionó a la investigación disciplinaria anunciada por la Procuraduría General de la Nación, en razón a los hechos ocurridos el día 15 de agosto del presente año, en la vereda Panorama, del municipio de La Plata, Huila. 

“La institución será respetuosa y colaborará autoridades competentes, suministrando la información que sea requerida para el esclarecimiento de los hechos”, expresaron.

La institución informó que las operaciones militares se enmarcan en el respeto a la Constitución, las leyes, la doctrina militar y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

“El personal militar que se encontraba desarrollando actividades de control sobre la vía actuó con profesionalismo y cumpliendo los protocolos de seguridad. No es justo que se estigmatice y se polarice el actuar de quienes con sus propias vidas enfrentan la violencia que generan los diferentes factores de inestabilidad en el territorio nacional”, dicen.

