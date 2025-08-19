Confevip advierte necesidad de destrabar trámites ante riesgo para candidatos presidenciales

A través de un comunicado, la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada – Confevip, advirtió la necesidad urgente de superar los retrasos en los trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, especialmente en lo relacionado con la autorización de armamento para las empresas del sector.

Según informaron, esta situación cobra especial relevancia ante los planes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el marco del Plan Democracia, que requiere una mayor capacidad operativa para proteger a los candidatos de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Estamos ante una coyuntura crítica para el país: se avecinan elecciones presidenciales y el Estado solicita reforzar los esquemas de protección. Sin las autorizaciones necesarias, nuestras empresas no pueden cumplir con esa responsabilidad. Por eso insistimos en medidas inmediatas que permitan responder con eficacia a las demandas actuales y a los desafíos de los próximos meses”, afirmó Miguel Ángel Díaz, presidente del gremio.