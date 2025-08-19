Lagos de Torca: así será la nueva estación de bomberos que tendrá Bogotá

Cerca de 135 mil usuarios se verán beneficiados con esta nueva estación.

Bomberos, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Bomberos, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Frazao Studio Latino

Bogotá

Después de 18 años sin contar con una nueva estación, los Bomberos de Bogotá recibieron el predio donde funcionará la nueva estación Lagos de Torca, que tiene un área de 1.800 hectáreas, comprendidas entre la Carrera 7 y la futura Avenida Boyacá y las calles 183 y 245.

“En este sector se cuenta con una proyección de 135 mil viviendas, con 8M2 por habitante aproximadamente, un megaproyecto de manejo hídrico con 9 quebradas involucradas y una conexión ecosistémica con el humedal Torca y Guaymaral, además de una propuesta de parque metropolitano (1.3 veces más grande que el Simón Bolívar), con grandes vías de acceso y ciclorrutas”.

La ubicación exacta del predio es entre la Avenida Paseo de los Libertadores por el oriente; la Avenida 201 El Polo, por el Norte; y el club El Rancho por el sur occidente.

Recibimos este predio del DADEP, mediante Acta de entrega 009 del 30 de julio pasado, como área de cesión de equipamiento público, dentro del Proyecto Otoño, como parte del desarrollo urbanístico Lagos de Torca”, aseguró Paula Ximena Henao, directora de Bomberos de Bogotá.

