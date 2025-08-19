Pareja de motociclistas en estado crítico tras ser atropellados en la vía Armenia-Calarcá

El pasado sábado 16 de agosto, se accidentaron John Salazar y su esposa Katherine Restrepo Ramírez, miembros de un reconocido grupo de motociclistas Harlistas.

Según las primeras informaciones, la pareja fue chocada por un conductor que supuestamente conducía en estado de alicoramiento e invadió el carril contrario, ocasionando graves lesiones a las víctimas.

Colectivos motociclistas de la región convocaron a una manifestación pacífica para exigir justicia inmediata y sanciones ejemplares contra los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.

“Conducir ebrio no es un accidente, es un acto de total irresponsabilidad, es un crimen”. No podemos permitir que la vida de inocentes siga estando en riesgo por la irresponsabilidad de unos pocos”, expresó Willy Bolívar, uno de los voceros del movimiento ciudadano que organiza una serie de protestas a nivel nacional.

La protesta se llevará a cabo este martes 19 de agosto en Armenia frente a los hospitales donde se encuentran las víctimas en estado crítico.