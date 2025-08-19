Deportes

Vasco da Gama anunció el fichaje del colombiano Andrés Gómez, del Rennes francés

Se desempeñó durante dos temporadas en el Real Salt Lake de la Major League Soccer de Estados Unidos y luego fue fichado por el Rennes francés.

Foto por Alexandre Schneider - Getty Images

El Vasco da Gama brasileño anunció este martes 19 de agosto el fichaje del colombiano Andrés Gómez, que llega a préstamo desde Rennes de Francia, con un contrato que lo compromete hasta junio de 2026.

El delantero, de 22 años, oriundo del municipio de Quibdó, en Colombia, aterriza por primera vez en el fútbol brasileño, tras haber salido de las inferiores del Millonarios colombiano.

Se trata del segundo refuerzo anunciado por el club de Río de Janeiro en este mercado de transferencias, tras el reciente fichaje del centrocampista Thiago Mendes.

El Vasco se encuentra en decimosexta posición del Campeonato Brasileño, con iguales unidades que el Vitoria, que está en zona de descenso.

Tras tres empates y una derrota en los últimos encuentros, el equipo dirigido por Fernando Diniz tuvo una alegría este fin de semana, tras vencer por 0-6 al Santos con Neymar de titular.

