Vuelve y juega: Malparqueados se toman inmediaciones del edificio Murillo Toro en el centro de Bogotá

Malparqueados se toman inmediaciones del edificio Murillo Toro en el centro de Bogotá

Pese al esfuerzo por la recuperación de más de 800 metros cuadrados de espacio público frente al edificio Murillo Toro en el centro de Bogotá — entre las carreras séptima y octava— el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva denunció que de nuevo esquemas de seguridad se están parque ando en esta zona y cuya recuperación tuvo una inversión cercana a los 190 millones de pesos.

“El esfuerzo que hicimos como ciudad para recuperar este espacio no puede ser en vano. No vamos a permitir que se vuelva a convertir en un parqueadero ilegal, ni para vehículos oficiales ni particulares. Cuidar a Bogotá también es respetar su espacio público”, dijo Moyano.

Según la información brindada, la intervención en este sector aledaño al edifico Murillo Toro consistió en la recuperación de adoquines de arcilla y concreto, sustituyendo aquellos que estaban rotos, hundidos o ausentes.

A esta intervención, se suma la reciente instalación del primer baño público inteligente en este sendero peatonal.

“Seguimos trabajando cada día para cuidar los recursos públicos. Este tipo de acciones demuestran que sí es posible transformar el entorno urbano cuando hay voluntad institucional y compromiso ciudadano”, concluyó Silva.

¿Cuánto es la multa por mal parqueo en Bogotá en 2025?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá, en su página web, explicó la tarifa que usted debe pagar en caso de que las autoridades de tránsito lo multen por haber dejado su vehículo mal parqueado.

Así las cosas, el valor que se debe pagar como multa por estar mal parqueado es de $604.100, para este 2025.

¿Qué categoría es esta multa?

La multa por parquear en un lugar prohibido es de tipo C.

Según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito se estipula que las multas van clasificadas en A, B, C, D y E.

En este caso, cada multa, luego de ser clasificada, se va extendiendo por medio de números. La categoría C cuenta con 39 acciones diferentes que acarrean sanción por parte de las autoridades de tránsito.

Multas tipo C