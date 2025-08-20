Cemento país abrió una nueva bodega en Barranquilla: ¿dónde se ubica? Servicios y más

Colombia

La compañía Cemento País anunció la apertura de su nueva bodega en Barranquilla, con la que busca fortalecer su presencia en la región Caribe y brindar soluciones innovadoras a sus clientes.

Al respecto, se pronunció el gerente comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, quien expresó su entusiasmo por esta nueva apertura, destacando el compromiso de la empresa con sus clientes: “Estamos emocionados en esta apertura al ofrecer nuestros productos de alta calidad a nuestros clientes de Barranquilla”, afirmó.

Ubicación, horarios y servicios de la nueva bodega de Cemento País

Esta nueva bodega está ubicada en la Calle 78 # 125 - 50, Bodega 6, de Barranquilla y, allí, a partir del pasado 11 de agosto, los clientes pueden retirar su cemento de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., así como adquirir productos de alta calidad.

En ese sentido, los interesados pueden contactar a Cemento País a través del WhatsApp 3007313252 para obtener más información sobre sus productos y servicios; pues, de esta manera, la empresa reafirma su compromiso con la calidad y el desarrollo de la industria de la construcción en el Atlántico y la Región Caribe.