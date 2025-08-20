Cemento País celebra la exitosa apertura de su bodega en Barranquilla: los detalles

Colombia

La compañía Cemento País inauguró y abrió las puertas de su nueva bodega en la ciudad de Barranquilla el pasado lunes, 11 de agosto. El gerente comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, expresó su satisfacción por la acogida de la comunidad: “Estamos emocionados de haber recibido una respuesta tan positiva de nuestros clientes y aliados en Barranquilla”, afirmó Espinosa.

Este nuevo espacio, que está ubicado en la Calle 78 #125 - 50 - Bodega 6, ofrece productos de alta calidad a los clientes en el horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. A su vez, los clientes pueden contactar a Cemento País a través del WhatsApp 3007313252 para obtener más información sobre sus productos y servicios.

Con esta nueva bodega, Cemento País fortalece su presencia en la región Caribe y reafirma su compromiso con la calidad y el desarrollo de la industria de la construcción, por lo que, durante esta jornada, la empresa agradeció a todos por su apoyo y confianza para esta nueva bodega en la capital atlanticense.