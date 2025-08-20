Comunidad de Tierra Bomba devolvió dinero tras robo en alta mar a turistas mexicanos en Cartagena

Luego de la denuncia de un presunto secuestro y cobro excesivo a una pareja de turistas mexicanos en medio del mar por un paseo en Tierra Bomba, la comunidad de esta isla pidió disculpas por lo sucedido y, luego de una reunión liderada por el distrito con los involucrados, se hizo la devolución de 800 mil pesos a los involucrados.

“Si se les hizo pasar un mal momento, perdonen al pueblo cartagenero y al pueblo de Tierra Bomba, pero aquí estamos tratando de resarcir en algo, como líderes de la comunidad, como representantes legales de un consejo comunitario, dando la cara junto con la administración distrital para que mejoren estas cosas y no vuelvan a pasar en la ciudad de Cartagena”, sostuvo Mirla Aarón, líder de Tierra Bomba.

Asimismo, las autoridades informaron medidas frente al hecho, como el reporte del cobro irregular ante la Casa del Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio, logrando la suspensión inmediata del datáfono utilizado en el establecimiento de comercio.

“No vamos a permitir que malas prácticas empañen la imagen de Cartagena ni pongan en riesgo la seguridad de quienes confían en nuestra ciudad como destino turístico. Actuaremos con toda la contundencia de la ley frente a estos hechos”, indicó la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

Así mismo, la embarcación involucrada fue reportada ante la DIMAR para verificar si cumple con toda la documentación requerida para su operación marítima.

Entre tanto, el caso está en manos de la Fiscalía, quien decidirá las acciones legales.