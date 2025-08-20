Fueron liberados dos topógrafos colombianos que habían sido detenidos en Isla Santa Rosa

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que fueron liberados los dos topógrafos colombianos que habían sido identificados como John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón. Ambos fueron sorprendidos cuando realizaban mediciones topográficas con equipos de georreferenciación satelital (GPS) en la isla de Santa Rosa.

Según la ministra Rojas, las autoridades peruanas explicaron que los dos colombianos “estaban siendo intervenidos”.

“Para nosotros era una detención y hoy han sido liberados, los equipos que tenían de GPS, porque estaban haciendo unos estudios porque estaban trabajando en el muelle de la ciudad de Leticia, esos equipos aún siguen retenidos, pero lo importante es que están libres”.

Hay que señalar que por los micrófonos de La W pasó Gilberto Amia, padre de John Willington Amia, uno de los topógrafos detenidos.

“Ellos no tienen nada que ver con el problema que hay con la frontera, lo tenían retenido porque decían que eran ayudantes de Daniel Quintero, que fue izar la bandera de Colombia en Santa Rosa, pero él no tiene nada que ver con eso”, aseguró.

Asimismo, destacó que aún están a la espera de “un documento firmado y autenticado”.

“Cuando esté en libertad lo comunicaré, pero aún no es así (…) Como aquí todos andan en botes, ellos estaban haciendo la medida del muelle hasta Santa Rosa, para ver qué tanto podían aumentar el muelle, los habitantes de allá los vieron y denunciaron con la Policía y se los llevaron, pero ellos no iban a invadir territorio”, cerró.