Fuerzas Militares de Colombia participan en el SOUTHDEC 2025

En Buenos Aires se adelanta la 16ª edición de la Conferencia Sudamericana de Defensa, encuentro estratégico liderado por el Comando Sur de los Estados Unidos.

En este espacio participan los comandantes de las Fuerzas Militares de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, con el propósito de analizar y coordinar estrategias frente a desafíos de seguridad regional.

Participación de Colombia

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, dará a conocer la experiencia, así como las capacidades técnicas, tácticas y el alto nivel de entrenamiento de los Soldados, Marinos y Aviadores colombianos.

En SOUTHDEC 2025 se abordan dos temáticas principales. La primera tiene que ver con las mejoras en el conocimiento del dominio marítimo con el fin de garantizar la libertad de navegación en las principales líneas de comunicación marítima, destacando el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Y el segundo tema a debatir, está relacionado con el apoyo de las Fuerzas Armadas al cumplimiento de la ley en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.