Ministerio TIC radica proyecto de ley que propone internet fijo subsidiado para estrato 1
El Ministerio TIC presentó este miércoles al Congreso el proyecto “Internet Solidario”, que propone tarifa fija de unos $35.000 para estrato 1, financiada por estratos altos y empresas.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones radicó ante el Congreso el proyecto de ley Internet Solidario, con el fin de desarrollar el derecho fundamental al acceso ai Internet y declarar el servicio como público domiciliario para todos los colombianos.
La iniciativa establece que hogares de estratos 5 y 6, junto con grandes empresas, aporten un 30 % adicional en su factura de internet fijo para subsidiar el servicio a las personas en condición de mayor vulnerabilidad.
Según el Ministerio, los hogares más pobres destinan hasta el 30 % de sus ingresos al pago de internet fijo, una carga que profundiza la brecha digital y limita oportunidades en educación, salud y empleo.
Además, la propuesta contempla que nuevos usuarios de estrato 1, registrados en el Sisbén A, con servicio de energía y con estudiantes activos, reciban un subsidio de hasta el 55 % sobre su factura. La Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio definirán los detalles técnicos y económicos de una tarifa especial que se calcula en cerca de $35.000.
El proyecto incluye mecanismos de inspección, vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de las disposiciones por parte de los operadores.
Con esta medida, el Ministerio busca cerrar la brecha digital y asegurar que el acceso a Internet deje de depender de la capacidad económica de los hogares, reconociendo su rol como un componente clave para la inclusión social.
