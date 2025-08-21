Alcaraz debutará contra Opelka en el US Open 2025 y podría medirse con Djokovic en semifinales

Carlos Alcaraz golpea de revés durante el Masters 1000 de Cincinnati en el Lindner Family Tennis Center el 18 de agosto de 2025 en Mason, OH. (Foto de Shelley Lipton/Icon Sportswire vía Getty Images) / Icon Sportswire

El español Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, se estrenará en el US Open este año contra el estadounidense Reilly Opelka, número 66 del mundo, y comparte lado del cuadro con el serbio Novak Djokovic, con el que podría cruzarse en las semifinales.

Alcaraz, número 3 del ránking mundial, también podría enfrentarse al ruso Daniil Medvedev, campeón de este torneo en 2021, en cuarta ronda, y con Ben Shelton (n.6) en un hipotético cuarto de final, según el sorteo celebrado este jueves en Nueva York.

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón, debutará contra el checo Vit Kopriva (n.87) y comparte lado del cuadro con el alemán Alexander Zverev.

En el cuadro femenino, en el que destaca la ausencia de la española Paula Badosa por sus problemas de espalda, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ránking y defensora del título, comparte lado del cuadro con Jessica Pegula, finalista en 2024, y con la joven rusa Mirra Andreeva.

El US Open 2025 echa a andar este domingo 24 de agosto y concluirá el domingo 7 de septiembre en Flushing Meadows.

A Alcaraz, reciente campeón del Masters 1000 de Cincinnati, le tocó un estreno exigente frente al potente saque de Reilly Opelka, y de avanzar se mediría con uno entre el italiano Mattia Belluci y el chino Juncheng Shang en segunda ronda, con el italiano Luciano Darderi como posible rival en la tercera.

En el exigente camino de Alcaraz, además de Medvedev en una hipotética cuarta ronda, también figura el reciente campeón del Masters 1000 de Toronto, Ben Shelton, así como el finalista del US Open 2022, Casper Ruud.

El sorteo colocó en el mismo lado de cuadro que Alcaraz a Djokovic, cuádruple campeón en Flushing Meadows, quien debutará contra el talentoso estadounidense Learner Tien, de 19 años.

Frances Tiafoe y el danés Holger Rune podrían cruzarse con el serbio en la cuarta ronda, con Taylor Fritz, cuarto cabeza de serie, en un hipotético cuarto de final.

En el otro lado del cuadro, Sinner tiene en el horizonte un cuarto de final con el británico Jack Draper y una posible semifinal con el alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, cuyo camino neoyorquino arrancará con el chileno Alejandro Tabilo.

En el circuito femenino, Sabalenka arranca como primera favorita y en el lado opuesto del cuadro respecto a la polaca Iga Swiatek, número dos.

Sabalenka tiene en su camino un posible cuarto de final contra la italiana Jasmine Paolini, séptima favorita, y una posible reedición de la final de 2024 contra Pegula, esta vez en semifinales.

Antes de esa ronda, Pegula podría tener un cuarto de final de alto voltaje con Mirra Andreeva, quinta cabeza de serie.

Iga Swiatek arrancará su camino contra la colombiana Emiliana Arango, número 81 del mundo, y tiene en su lado del cuadro a las estadounidenses Coco Gauff y Madison Keys, que podrían tocarle en las semifinales.

Según el ranking, Swiatek podría disputar un cuarto de final contra la también estadounidense Amanda Anisimova.

